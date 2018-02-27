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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:02236

Убийце матери дали 8 лет тюрьмы

К 8 годам лишения свободы осужден мужчина, забивший свою мать до смерти.

Белопольским отделом Конотопской местной прокуратуры поддержано государственное обвинение в отношении 47-летнего жителя Белопольского района, который до смерти забил свою мать.

Событие произошло 21 июня 2017 года. У 63-летней женщины и ее сына утро, как всегда, начался с распития спиртных напитков. Через некоторое время между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Находясь в состоянии алкогольного опьянения и имея физическое превосходство, мужчина начал наносить матери удары сначала рукой, а когда она упала на пол, то еще нанес ей два удара ногой по туловищу. После чего пошел спать в другую комнату. Проснувшись на следующий день, он обнаружил на полу тело матери. Мужчина сразу вызвал медиков, которые констатировали смерть женщины.

Как сообщил начальник отдела прокуратуры Сумской области Денис Сирык, по приговору суда первой и апелляционной инстанций обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины и ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Белопольский район Приговор суда Убийство

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