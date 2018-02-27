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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:42253

Сумчанам разрешили пользоваться троллейбусными проездными в автобусах № 3А и 4А

По предварительным выводам, восстановление движения троллейбусов на маршрутах №3 и №4 на участке ул. Героев Сумщины - пр.Шевченка ожидается 15 апреля 2018 года.

До полной ликвидации последствий аварийной ситуации, перевозки пассажиров продолжают осуществлять введены в действие временные автобусные маршруты общего пользования № 3А и 4А. Реагируя на обращение пассажиров по поводу оплаты за проезд на этих маршрутах, руководство КП СГС «Электроавтотранс» доводит до сведения следующее:

1) На момент пользования услугами временных автобусных маршрутов, стоимость разового абонемента на проезд составляет 3 грн 50 коп. / 1 грн. 75 коп. (на основании решения исполнительного комитета СМР от 16.01.2018 г. №37).

2) До 1 апреля только на временных автобусных маршрутах № 3А и 4А пассажиры имеют право использовать мартовские месячные проездные билеты на троллейбус.

Напомним: повреждение кабеля 0,6 кВт на участке ул. Героев Сумщины - пр. Шевченко обнаружили 14 марта. В результате аварии, временно прекращено движение троллейбусов №3 и №4.

Общество Автобусы КП «Электроавтотранс» Проездные Троллейбусы

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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