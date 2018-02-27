Сумчанам разрешили пользоваться троллейбусными проездными в автобусах № 3А и 4А

До полной ликвидации последствий аварийной ситуации, перевозки пассажиров продолжают осуществлять введены в действие временные автобусные маршруты общего пользования № 3А и 4А. Реагируя на обращение пассажиров по поводу оплаты за проезд на этих маршрутах, руководство КП СГС «Электроавтотранс» доводит до сведения следующее:
1) На момент пользования услугами временных автобусных маршрутов, стоимость разового абонемента на проезд составляет 3 грн 50 коп. / 1 грн. 75 коп. (на основании решения исполнительного комитета СМР от 16.01.2018 г. №37).
2) До 1 апреля только на временных автобусных маршрутах № 3А и 4А пассажиры имеют право использовать мартовские месячные проездные билеты на троллейбус.
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