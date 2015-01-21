Сумские семьи приглашают посоревноваться

К участию в городских соревнованиях допускаются все желающие семейные команды. Состав команды 3 человека: отец, мать и ребенок 7-10 лет независимо от пола.
Начало соревнований в 18:00.
Регистрация участников проводится с 17:30 в спортзале № 2.
Спортивная программа соревнований состоит из 5 комплексных эстафет и спортивной викторины.
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями ГЦ ФЗН «Спорт для всех» и ценными призами Сумского областного отделения НОК Украины.
Тел. для справок 22-70-14.
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