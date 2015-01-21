Сумские семьи приглашают посоревноваться Городской центр физического здоровья населения «Спорт для всех» 30 марта в спортзале спорткомплекса «Авангард» проводит городские соревнования – фестиваль «Мама, папа, я - спортивная семья», посвященные Международному дню семьи.

К участию в городских соревнованиях допускаются все желающие семейные команды. Состав команды 3 человека: отец, мать и ребенок 7-10 лет независимо от пола.

Начало соревнований в 18:00.

Регистрация участников проводится с 17:30 в спортзале № 2.

Спортивная программа соревнований состоит из 5 комплексных эстафет и спортивной викторины.

Победители и призеры награждаются грамотами и медалями ГЦ ФЗН «Спорт для всех» и ценными призами Сумского областного отделения НОК Украины.

Тел. для справок 22-70-14.