Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:03222

Сумские семьи приглашают посоревноваться

Городской центр физического здоровья населения «Спорт для всех» 30 марта в спортзале спорткомплекса «Авангард» проводит городские соревнования – фестиваль «Мама, папа, я - спортивная семья», посвященные Международному дню семьи.

К участию в городских соревнованиях допускаются все желающие семейные команды. Состав команды 3 человека: отец, мать и ребенок 7-10 лет независимо от пола.

Начало соревнований в 18:00.

Регистрация участников проводится с 17:30  в спортзале № 2.

Спортивная программа соревнований состоит из 5 комплексных эстафет и спортивной викторины.

Победители и призеры награждаются грамотами и медалями ГЦ ФЗН «Спорт для всех» и ценными призами Сумского областного отделения НОК Украины.

Тел. для справок 22-70-14.

Спорт Спорт для всех

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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