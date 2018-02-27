Три пожарки тушили возгорание жилого дома на Сумщине Сегодня, 21 марта, в селе Ивот на Шосткинщине горел жилой дом.

По данным 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда Шосткинского горрайонного отдела Управления ГСЧС в Сумской области, сообщение о пожаре поступило в 6:36. По улице Шосткинской горел дом. На тушение пожара были задействованы два пожарных автомобиля из Шостки и один из Ивота.

На данный момент пожар ликвидирован. Огонь уничтожил две комнаты и часть крыши жилища. Люди не пострадали.

Причина возгорания устанавливается, пишет Шостка.info.