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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:38183

Три пожарки тушили возгорание жилого дома на Сумщине

Сегодня, 21 марта, в селе Ивот на Шосткинщине горел жилой дом.

По данным 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда Шосткинского горрайонного отдела Управления ГСЧС в Сумской области, сообщение о пожаре поступило в 6:36. По улице Шосткинской горел дом. На тушение пожара были задействованы два пожарных автомобиля из Шостки и один из Ивота.

На данный момент пожар ликвидирован. Огонь уничтожил две комнаты и часть крыши жилища. Люди не пострадали.

Причина возгорания устанавливается, пишет Шостка.info.

Общество Пожар Шосткинский район

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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