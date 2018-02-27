Спасатели освободили из снежных заносов грузовик и микроавтобус Сегодня, 21 марта, ночью и утром спасатели уже успели поработать.

21 марта в 1:45 на линию экстренного вызова "101" поступило сообщение, что в г. Путивль по пр. Иоанна Путивльского грузовой автомобиля «MAN», застряв в снежном сугробе, перегородил пешеходную зону возле районного автовокзала. Отделению дежурного караула 15-й государственной пожарно-спасательной части на своем вездеходе ЗИЛ-131 удалось отбуксировать грузовик на безопасный участок автодороги.

В 8:29 в Сумах по ул. Псельская в снежном сугробе оказался микроавтобус "Ford Transit", в котором находились 3 человека. Сотрудники 2-й государственной пожарно-спасательной части с помощью своего спецавтомобиля повышенной проходимости отбуксировали транспортное средство, после чего он продолжил свое движение, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.