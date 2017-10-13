Сумской самбист отличился в Кривом Роге

В соревнованиях приняли участие 133 юных спортсмена 2004-2005 годов рождения из восьми регионов нашей страны. В командном зачете Сумщина заняла седьмое место благодаря единственной медали, завоеванной Даниилом Науменко в весовой категории до 46 кг.
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