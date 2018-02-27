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Сегодня 13:06258

До уваги споживачів послуг ТОВ «Сумитеплоенерго»!

ТОВ «Сумитеплоенерго» нагадує споживачам про можливість отримання державної допомоги у вигляді субсидії.

Субсидію може отримати більшість українських родин, якщо їхні комунальні витрати перевищують в середньому 15% щомісячного сукупного доходу. Навіть якщо Ви не є власником житла, а лише його орендуєте, то на підставі договору найму (оренди) житла, також маєте можливість оформити субсидію і значно менше платити за комунальні послуги. 

Нарахування субсидії відбувається окремо на опалювальний сезон і окремо на літній період - виходячи виключно з доходу зареєстрованих у будинку (квартирі) осіб і оформлюється на будь-кого з членів сім’ї.

Заборгованість з комунальних послуг при первинному зверненні за субсидією НЕ впливає на оформлення допомоги. Проте держава, надаючи субсидію, дає можливість сім’ї протягом року вирішити питання з накопиченою в минулому заборгованістю за комунальні послуги. 

Якщо, Ви вже отримуєте державну допомогу у вигляді субсидії, то з метою уникнення позбавлення субсидії,  нагадуємо Вам про необхідність сплати вартості фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії.

Просимо Вас сумлінно та відповідально ставитись до сплати рахунків  за опалення та гаряче водопостачання, що в подальшому дозволить уникнути накопичення боргу, та гарантує відсутність додаткового фінансового тягаря у вигляді штрафних санкцій, судового та виконавчого збору ( в разі наявності судової справи та виконавчого провадження).

В разі наявності заборгованості та відсутності можливості розрахуватись в повному обсязі одразу, пропонуємо терміново звернутись до ТОВ «Сумитеплоенерго» та укласти договір реструктуризації (розстрочення) боргу за адресою м. Суми, вул. Лебединська, 7 (тел.: 70-19-00, 050-407-05-68, 067-546-37-82).

З повагою, адміністрація ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО»

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