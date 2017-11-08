Весенний призыв 2018 на Сумщине: кого и когда позовут в армию? В Сумах прошло видеоселекторное совещание по весеннему призыву юношей Сумщины на срочную военную службу.

«В этом году призыв на срочную военную службу осуществляется с 1 апреля по 31 мая. В прошлом году в Вооруженные Силы Украины призвали 425 человек из Сумщины, в этом должны призвать 615. Из них в ВСУ направят 332 юноши, в Государственную пограничную службу - 52, в Нацгвардию - 179 и в Государственную специальную службу транспорта - 52», - доложил военный комиссар Сумской области Тарас Давыденко.

По его словам, на Сумщине извещены 1980 человек, а в военные комиссариаты явились лишь 1484 призывника. Худшие показатели в Конотопе, Глухове, Сумах, Ахтырке, а по состоянию на 19 марта по результатам медицинской комиссии пригодными определено всего 77 юношей, что составляет 13% от планового задания.

Начальник областного управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы облгосадминистрации Виталий Тимошенко отметил, что к вызову на призывные комиссии подлежат юноши от 18 до 27 лет, но на выполнение соответствующего Указа Президента Украины в военные части направлять только тех, кому до дня отправления уже исполнилось 20 лет и они не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.