Весенний призыв 2018 на Сумщине: кого и когда позовут в армию?

«В этом году призыв на срочную военную службу осуществляется с 1 апреля по 31 мая. В прошлом году в Вооруженные Силы Украины призвали 425 человек из Сумщины, в этом должны призвать 615. Из них в ВСУ направят 332 юноши, в Государственную пограничную службу - 52, в Нацгвардию - 179 и в Государственную специальную службу транспорта - 52», - доложил военный комиссар Сумской области Тарас Давыденко.
По его словам, на Сумщине извещены 1980 человек, а в военные комиссариаты явились лишь 1484 призывника. Худшие показатели в Конотопе, Глухове, Сумах, Ахтырке, а по состоянию на 19 марта по результатам медицинской комиссии пригодными определено всего 77 юношей, что составляет 13% от планового задания.
Начальник областного управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы облгосадминистрации Виталий Тимошенко отметил, что к вызову на призывные комиссии подлежат юноши от 18 до 27 лет, но на выполнение соответствующего Указа Президента Украины в военные части направлять только тех, кому до дня отправления уже исполнилось 20 лет и они не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.
Сегодня, 20 марта, исполнительный комитет Сумского городского совета принял решение «Об очередном призыве граждан на срочную военную службу в апреле-мае...
Заместитель городского головы Максим Галицкий во время ХХХVII сессии городского совета доложил депутатам о реализации задач по призыву сумчан на...
В Вооруженные силы Украины по осеннему призыву отправили 58 молодых сумчан....
Лучше всех справились Ахтырский (146%), Краснопольский (130%), Бурынский (127%), Кролевецкий (127%), Шосткинский (125%), Конотопский (124%), Сумской (111%), Середина-Будский (111%), Ямпольский...
7 ноября в Сумах состоялось совещание, посвященное организации выполнения Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе»....