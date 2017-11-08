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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4122

Весенний призыв 2018 на Сумщине: кого и когда позовут в армию?

В Сумах прошло видеоселекторное совещание по весеннему призыву юношей Сумщины на срочную военную службу.

«В этом году призыв на срочную военную службу осуществляется с 1 апреля по 31 мая. В прошлом году в Вооруженные Силы Украины призвали 425 человек из Сумщины, в этом должны призвать 615. Из них в ВСУ направят 332 юноши, в Государственную пограничную службу - 52, в Нацгвардию - 179 и в Государственную специальную службу транспорта - 52», - доложил военный комиссар Сумской области Тарас Давыденко.

По его словам, на Сумщине извещены 1980 человек, а в военные комиссариаты явились лишь 1484 призывника. Худшие показатели в Конотопе, Глухове, Сумах, Ахтырке, а по состоянию на 19 марта по результатам медицинской комиссии пригодными определено всего 77 юношей, что составляет 13% от планового задания.

Начальник областного управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы облгосадминистрации Виталий Тимошенко отметил, что к вызову на призывные комиссии подлежат юноши от 18 до 27 лет, но на выполнение соответствующего Указа Президента Украины в военные части направлять только тех, кому до дня отправления уже исполнилось 20 лет и они не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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