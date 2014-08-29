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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине определят лучшего госслужащего

В аппарате и структурных подразделениях облгосадминистрации на конкурсной основе выберут победителей первого тура ежегодного Всеукраинского конкурса «Лучший государственный служащий».

Конкурс проводится с целью повышения уровня профессиональной компетентности государственных служащих, выявления работников, имеющих профессиональные навыки, основанные на современных специальных знаниях и аналитических способностях, принятия и успешной реализации современных методов управления.

В облгосадминистрации создали организационный комитет во главе с руководителем аппарата Дмитрием Живицкий. По итогам выполнения тестовых и практических заданий на знание законодательных норм, профессиональных обязанностей, компьютерных технологий выберут лучшего чиновника. Он примет участие во II туре Всеукраинского конкурса «Лучший государственный служащий».

Политика Госслужащие

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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