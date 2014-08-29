На Сумщине определят лучшего госслужащего В аппарате и структурных подразделениях облгосадминистрации на конкурсной основе выберут победителей первого тура ежегодного Всеукраинского конкурса «Лучший государственный служащий».

Конкурс проводится с целью повышения уровня профессиональной компетентности государственных служащих, выявления работников, имеющих профессиональные навыки, основанные на современных специальных знаниях и аналитических способностях, принятия и успешной реализации современных методов управления.

В облгосадминистрации создали организационный комитет во главе с руководителем аппарата Дмитрием Живицкий. По итогам выполнения тестовых и практических заданий на знание законодательных норм, профессиональных обязанностей, компьютерных технологий выберут лучшего чиновника. Он примет участие во II туре Всеукраинского конкурса «Лучший государственный служащий».