На Сумщине определят лучшего госслужащего

Конкурс проводится с целью повышения уровня профессиональной компетентности государственных служащих, выявления работников, имеющих профессиональные навыки, основанные на современных специальных знаниях и аналитических способностях, принятия и успешной реализации современных методов управления.
В облгосадминистрации создали организационный комитет во главе с руководителем аппарата Дмитрием Живицкий. По итогам выполнения тестовых и практических заданий на знание законодательных норм, профессиональных обязанностей, компьютерных технологий выберут лучшего чиновника. Он примет участие во II туре Всеукраинского конкурса «Лучший государственный служащий».
20-21 июня в спорткомплексе СумГУ состоялась Всеукраинская спартакиада среди государственных служащих Сумской области....
Сборная команда облгосадминистрации заняла первое место в областном этапе Всеукраинской спартакиады среди государственных служащих....
К административной ответственности привлечен начальник службы по делам детей Липоводолинской райгосадминистрации....
В облгосадминистрации состоялся II (областной) тур Всеукраинского конкурса «Лучший государственный служащий»....
Работники Департамента агропромышленного развития Сумской облгосадминистрации направили свой однодневный заработок в помощь землякам в зоне АТО....