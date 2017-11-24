Для бизнес-кругов Сумщины проведут ярмарку кредитов

Ярмарка предусматривает проведение коммуникационной платформы представителей банковских учреждений, которые предоставляют кредиты для развития бизнеса, представителей лизинговых компаний, поставщиков семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов и других коммерческих структур области.
Представители банковских учреждений расскажут о своих продуктах по кредитованию и программы доступа к кредитным ресурсам. Кроме этого, участники встречи смогут подискутировать относительно предложений для предприятий агропромышленного развития и в формате «мирового кафе» наладить контакты и новые партнерские отношения.
Организаторами «Ярмарки кредитов» выступит облгосадминистрация, департамент агропромышленного развития, Сумская областная общественная организация «Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Сумской области» и ассоциация «Союз аграрных предприятий Сумской области».
Мероприятие пройдет 23 марта с 9.00 до 12.00 в актовом зале департамента агропромышленного развития облгосадминистрации по адресу: г. Сумі, ул. Первомайская, 29.
За дополнительной информацией обращаться по тел. (0542) 771570 e-mail адрес: apk-agronom@sm.gov.ua.
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