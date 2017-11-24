Для бизнес-кругов Сумщины проведут ярмарку кредитов 23 марта пройдет «Ярмарка кредитов», имеющая целью активизировать деятельность аграрной отрасли и проинформировать сельхозтоваропроизводителей о программах поддержки и возможность получения кредитных ресурсов.

Ярмарка предусматривает проведение коммуникационной платформы представителей банковских учреждений, которые предоставляют кредиты для развития бизнеса, представителей лизинговых компаний, поставщиков семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов и других коммерческих структур области.

Представители банковских учреждений расскажут о своих продуктах по кредитованию и программы доступа к кредитным ресурсам. Кроме этого, участники встречи смогут подискутировать относительно предложений для предприятий агропромышленного развития и в формате «мирового кафе» наладить контакты и новые партнерские отношения.

Организаторами «Ярмарки кредитов» выступит облгосадминистрация, департамент агропромышленного развития, Сумская областная общественная организация «Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Сумской области» и ассоциация «Союз аграрных предприятий Сумской области».

Мероприятие пройдет 23 марта с 9.00 до 12.00 в актовом зале департамента агропромышленного развития облгосадминистрации по адресу: г. Сумі, ул. Первомайская, 29.

За дополнительной информацией обращаться по тел. (0542) 771570 e-mail адрес: apk-agronom@sm.gov.ua.