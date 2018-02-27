В Сумах авария мешает ездить троллейбусам Из-за ДТП, произошедшего на ул. Белопольское шоссе временно троллейбус № 1 будет разворачиваться на остановке «Автовокзал».

«Из-за ДТП, произошедшего на ул. Белопольское шоссе (не с участием транспорта КП), временно троллейбус № 1 будет разворачиваться на остановке «Автовокзал». Планируйте свои поездки с учетом изменения маршрута», - говорится в сообщении.