Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:32522

В Сумах авария мешает ездить троллейбусам

Из-за ДТП, произошедшего на ул. Белопольское шоссе временно троллейбус № 1 будет разворачиваться на остановке «Автовокзал».

«Из-за ДТП, произошедшего на ул. Белопольское шоссе (не с участием транспорта КП), временно троллейбус № 1 будет разворачиваться на остановке «Автовокзал». Планируйте свои поездки с учетом изменения маршрута», - говорится в сообщении.

Право Дтп Троллейбусы

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В Сумах из-за полицейских учений остановились троллейбусы

Об этом сообщается на странице КП «Электроавтотранс» в Фейсбуке....

ДТП на трассе Киев-Чоп: пострадали шестеро сумчан
19.03.2018 15:23

ДТП на трассе Киев-Чоп: пострадали шестеро сумчан

На автодороге Киев-Чоп, в селе Пасеки Зубрицкие, что возле Львова произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек....

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17 марта, с 8 до 20 часов, патрульные полицейские получили 16 сообщений о совершении ДТП в областном центре....

На Сумщине столкнулись две «ГАЗели»: есть пострадавшие
16.03.2018 22:38

На Сумщине столкнулись две «ГАЗели»: есть пострадавшие

Два человека травмированы в результате ДТП на автодороге Н-12....

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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