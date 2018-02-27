В Сумах авария мешает ездить троллейбусам

«Из-за ДТП, произошедшего на ул. Белопольское шоссе (не с участием транспорта КП), временно троллейбус № 1 будет разворачиваться на остановке «Автовокзал». Планируйте свои поездки с учетом изменения маршрута», - говорится в сообщении.
По предварительным выводам, восстановление движения троллейбусов на маршрутах №3 и №4 на участке ул. Героев Сумщины - пр.Шевченка ожидается 15...
Об этом сообщается на странице КП «Электроавтотранс» в Фейсбуке....
На автодороге Киев-Чоп, в селе Пасеки Зубрицкие, что возле Львова произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек....
17 марта, с 8 до 20 часов, патрульные полицейские получили 16 сообщений о совершении ДТП в областном центре....
Два человека травмированы в результате ДТП на автодороге Н-12....