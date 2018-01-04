Сумским семьям с детьми перечислили соцпомощь Перечисление государственной социальной помощи семьям с детьми прошло сегодня, 21 марта.

21 марта была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам, временной государственной помощи детям и пособия по уходу за инвалидами I или II группы вследствие психического расстройства по март 2018 (дополнительное начисление). Средства можно получить в учреждениях банка уже с 22 марта.