Сумским семьям с детьми перечислили соцпомощь

21 марта была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам, временной государственной помощи детям и пособия по уходу за инвалидами I или II группы вследствие психического расстройства по март 2018 (дополнительное начисление). Средства можно получить в учреждениях банка уже с 22 марта.
Состоялось очередное заседание комиссии по рассмотрению заявлений граждан по вопросам назначения (восстановление) социальных выплат внутренне перемещенным лицам....
Средства можно получить в учреждениях банков уже с 7 февраля....
Средства можно получить в учреждениях банков уже 30 января....
Средства можно получить в учреждениях банков уже 16 января 2018 года....
Сумчанам, которым назначено пособие на детей одиноким матерям с 1 июля 2017 года, уже в январе 2018 года необходимо обратиться...