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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:39219

Сумским семьям с детьми перечислили соцпомощь

Перечисление государственной социальной помощи семьям с детьми прошло сегодня, 21 марта.

21 марта была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам, временной государственной помощи детям и пособия по уходу за инвалидами I или II группы вследствие психического расстройства по март 2018 (дополнительное начисление). Средства можно получить в учреждениях банка уже с 22 марта.

Общество Соцпомощь

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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