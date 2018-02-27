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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:04242

В Сумах задержали мошенника-псевдополисмена

Злоумышленник, представившись работником полиции, в телефонном разговоре с пожилой сумчанкой предложил ей «откупить» сына от уголовной ответственности за якобы совершенное преступление.

Когда в квартире пожилой сумчанки зазвонил телефон, она не сразу подошла к аппарату. Галине Михайловне 72 года, и в силу возраста и болезни ног она испытывает трудности с передвижением. Но когда подняла трубку, то услышанное ее поразило до предела.

«Мужчина на том конце провода поинтересовался, есть ли у меня сын, и точно назвал его имя, отчество и фамилию, - вспоминает пенсионерка. - А потом рассказал, что якобы мой сын ударил какого-то парня, и тот, упав, ударился головой о бордюр, и сейчас лежит при смерти в больнице. И якобы родители того парня говорят, что на лечение нужно пять тысяч долларов. У меня и руки похолодели от таких новостей, и сердце чуть не стало».

Смущенная женщина, чтобы спасти сына от уголовной ответственности, готова была отдать все свои сбережения. А потому, не колеблясь, сразу вынесла и передала незнакомому молодому человеку 4000 гривен и 300 евро.

Как только за незнакомцем закрылась дверь, Галина Михайловна догадалась позвонить невестке. А та, недолго думая, передала трубку своему мужу - сыну Галины Михайловны. Сначала старушка с облегчением вздохнула, и уже в следующее мгновение поняла, что стала жертвой аферистов. Сын только подтвердил ее догадку, и посоветовал немедленно обратиться в полицию. Что, собственно, пожилая женщина и сделала.

Однако злоумышленник на этом не успокоился. Собранной суммы ему показалось мало, и он снова позвонил больной женщине с требованием новой суммы денег. Галина Михайловна по совету прибывших полицейских завернула в пакет газету и положила его у дверей квартиры. И когда мошенник пришел за новой «порцией» денег, его уже ожидали настоящие полицейские.

Поэтому, злоумышленника задержали, что называется, на «горячем» и изъяли у него денежные средства в сумме около 5000 гривен и банковские карточки. Кроме того, в кармане незваного визитера оказался еще и пакетик с сухим измельченным веществом растительного происхождения, похожим на каннабис.

Сейчас следователи Сумского отдела полиции по факту мошенничества уже открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 190 УК Украины (мошенничество), вероятно наркотическое вещество направили на экспертизу, и сейчас проверяют подозреваемого на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Работники полиции обращаются к гражданам, которые имеет престарелых родителей или родных, с просьбой не ограничиваться в общении с ними только телефонными разговорами. Лучше найдите время и возможность посетить их лично. Расскажите им обо всех опасностях, которые несут в себе телефонные звонки таких псевдополицейских. Объясните, как правильно действовать, если вдруг им позвонят с подобными предложениями.

Будьте бдительны и не давайте преступникам зарабатывать на вере и любви к вам ваших родственников. Берегите их и себя от противоправных посягательств. И если вы, или кто-то из ваших близких, родственников, соседей, знакомых стал жертвой преступления - срочно обращайтесь в ближайшее отделение полиции по телефону «горячей» круглосуточной линии 102. Чем скорее вы сообщите о факте совершения преступления, тем больше шансов у розыскников его раскрыть и задержать злоумышленника, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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