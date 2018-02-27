«Сумы» сыграют первый весенний матч первой лиги с харьковчанами под Полтавой

Поединок 24-го тура Первой лиги ФК «Гелиос» - ПФК «Сумы» состоится в понедельник, 26 марта, на клубной базе ФК «Полтава» в с. Копылы близ Полтавы.
Начало матча - 15:00.
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