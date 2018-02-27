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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:56274

«Сумы» сыграют первый весенний матч первой лиги с харьковчанами под Полтавой

Матч ФК «Гелиос» - ПФК «Сумы» состоится в Полтаве.

Поединок 24-го тура Первой лиги ФК «Гелиос» - ПФК «Сумы» состоится в понедельник, 26 марта, на клубной базе ФК «Полтава» в с. Копылы близ Полтавы.

Начало матча - 15:00.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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