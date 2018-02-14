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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Конотопе – новый прокурор

Руководителем Конотопской местной прокуратуры назначен советник юстиции Плескач Александр Юрьевич.

Приказом Генерального прокурора Украины от 21 марта 2018 года по рекомендации Совета прокуроров Украины на должность руководителя Конотопской местной прокуратуры назначен советник юстиции Плескач Александр Юрьевич.

Сегодня, представляя коллективу Конотопской местной прокуратуры нового руководителя, и. о. прокурора Сумской области Игорь Сидоренко отметил, что Александр Плескач наделен таким качествам, как целеустремленность и настойчивость, которые позволят ему организовать работу местной прокуратуры на должном уровне в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Справка: Александр Плескач родился в 1985 году в с. Новоореховка Лубенского района Полтавской области. В 2008 году Александр Юрьевич окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, в 2012 - Национальную академию прокуратуры Украины.

Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2008 году как следователь Лубенской межрайонной прокуратуры Полтавской области. Более 4 лет занимал должности разной степени в прокуратуре г. Полтавы и Полтавской межрайонной природоохранной прокуратуре Полтавской области.

С октября 2012 года - прокурор прокуратуры г. Сумы. Почти год работал в должности заместителя Конотопского межрайонного прокурора, год - заместитель прокурора г. Сумы. Больше года занимал должность прокурора Краснопольского района. В 2015 году по результатам конкурса назначен на должность первого заместителя руководителя Ахтырской местной прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Напомним, предыдущий прокурор Конотопской местной прокуратуры Сергей Сегида пошел на повышение – заместителем прокурора Сумской области.

Право Александр Плескач Конотопская местная прокуратура Назначение Прокуратура

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