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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:09158

Роменские полицейские вычислили «домушника»

Пытаясь обогатиться за чужой счет, 22-летний ранее судимый роменчанин обокрал местный нежилой дом.

В Роменский отдел полиции обратился 57-летний житель Черниговской области. Мужчина сообщил, что в одном из сел Роменского района имеет хозяйство, которое недавно обокрали.

«При выезде на место происшествия правоохранители установили, что злоумышленник проник в дом через окно, а из самого помещения похитил посуду, мебель и другие вещи, - комментирует Юлия Загамула, начальник Раменского отдела полиции. - Злоумышленника вычислили оперативники, которым оказался 22-летний ранее судимый за кражу житель района».

В содеянном мужчина сознался. Пояснил, что воспользовался тем, что в доме никто не живет. Вломиться туда он решил ночью, прихватив с собой санки. А когда попал внутрь, ценного ничего не нашел. Поэтому, чтобы не уходить из «пустыми» руками, прихватил то, что могло понадобиться в хозяйстве, часть оставил себе, а остальным - поделился с матерью.

Следователи уже сообщили мужчине о подозрении по ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража) и направили данное уголовное производство в суд. За содеянное ему грозит до шести лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Кража Роменский район

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