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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:45472

Экс-мэру Сум отключили газ

Сегодня, 21 марта, газивики отключило газ в доме № 10а по ул. Новоместенская.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал бывший мэр Сум Геннадий Минаев, живущий в этом доме.

«Без каких-либо объяснений и объявлений в доме №10а по ул. Новоместенская ПАО «Сумыгаз» полностью отключило газоснабжение, опечатав все без исключения газовые стояки.

В нашем доме из 95-ти квартир 12 квартир с автономным отоплением. Плюс 8 или 10 квартир [ не помню точно ] в «пристройке» – там все квартиры «на автономке», включая квартиру Почетного жителя города Сумы Михаила Ивановича Фоменко.

Интересно, сколько суток мои интеллигентные и толерантные соседи продержатся без газа? Ну, прежде чем начать громить офис «Сумыгаза»...

Костя, ты не прав! Включи газ! Немедленно!» - написал он.

Общество Геннадий Минаев Сумыгаз

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