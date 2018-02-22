Экс-мэру Сум отключили газ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал бывший мэр Сум Геннадий Минаев, живущий в этом доме.
«Без каких-либо объяснений и объявлений в доме №10а по ул. Новоместенская ПАО «Сумыгаз» полностью отключило газоснабжение, опечатав все без исключения газовые стояки.
В нашем доме из 95-ти квартир 12 квартир с автономным отоплением. Плюс 8 или 10 квартир [ не помню точно ] в «пристройке» – там все квартиры «на автономке», включая квартиру Почетного жителя города Сумы Михаила Ивановича Фоменко.
Интересно, сколько суток мои интеллигентные и толерантные соседи продержатся без газа? Ну, прежде чем начать громить офис «Сумыгаза»...
Костя, ты не прав! Включи газ! Немедленно!» - написал он.
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