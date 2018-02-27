Сумчан запрошують позмагатися за перемогу на «Гурбах-Антонівцях» Сумчан кличуть приєднатися до найбільшої спортивно-патріотичної теренової гри України «Гурби-Антонівці».

З 23 квітня по 1 травня молодь з усієї України збереться у лісі на межі Тернопільської та Рівненської областей на місці історичної події – бою УПА проти НКВС, що стався у квітні 1944 року. Саме там відбудеться цей драйвий молодіжний захід.

Організаторами заходу є Міністерство молоді і спорту України у партнерстві з громадською організацією «Молодіжний Націоналістичний Конгрес».

Теренова гра триває безперервно протягом 60-ти годин у лісовому масиві площею близько 20 км². Подія щороку збирає до 400 гравців зі всієї країни, готових витратити три доби на життя в диких умовах з мінімальною кількістю сну, їжі та відпочинку, нескінченні пошуки супротивника серед лісів та боліт.

Учасники діляться на дві команди, що змагаються між собою за прапори одна одної. Цього року в правилах гри нововведення, за якими всі сумчани змагатимуться в одному курені (команді). Кожен учасник має імпровізоване життя – пов’язку кольору своєї команди (жовта або червона) на рукаві.

Як зазначають організатори, мета гри – не дати супротивнику зірвати твою пов’язку, натомість намагатися знешкодити якомога більше противників. Важливим елементом є побудова тактики та стратегії і пошук штабу з прапором супротивника. Крім того, є команда досвідчених гравців-диверсантів, які чинять перепони та роблять гру цікавішою.

У грі можуть взяти участь дівчата та хлопці віком від 18 до 29 років.

Дізнатися більше і стати учасником можна за посиланням: gurby.org.ua.