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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:14264

Экс-мэр Сум Минаев просит помощи у Гройсмана в борьбе с фашистами из «Сумыгаза»

Бывший городской голова Сум (2006-2014) Геннадий Минаев обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману по поводу отключения газа в его 105-квартирном доме из-за задолженности одного абонента.

«Владимир Борисович [ @Volodymyr Groysman ] уважаемый, помогай.

«Сумыгаз» из-за задолженности одной квартиры по беспределу еще утром отключил газоснабжение во ВСЕМ моем доме – 105 квартир. 22 квартиры с автономным отоплением. В большинстве таких квартир маленькие дети! В двух квартирах так вообще новорожденные!

Фабула вопроса вот тут:

https://www.facebook.com/hennadiy.minayev/posts/1688758231211454

Вова, это 3.14здец какой-то! Конкретный и ЛЮТЫЙ, учитывая мороз на улице. Помогай сумчанам бороться с этим оскотинившимся в край «Сумыгазом». – написал экс-мэр.

Общество Владимир Гройсман Геннадий Минаев Обращение к премьер-министру Отключение газа ПАО «Сумыгаз»

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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