Экс-мэр Сум Минаев просит помощи у Гройсмана в борьбе с фашистами из «Сумыгаза»

«Владимир Борисович [ @Volodymyr Groysman ] уважаемый, помогай.
«Сумыгаз» из-за задолженности одной квартиры по беспределу еще утром отключил газоснабжение во ВСЕМ моем доме – 105 квартир. 22 квартиры с автономным отоплением. В большинстве таких квартир маленькие дети! В двух квартирах так вообще новорожденные!
Фабула вопроса вот тут:
https://www.facebook.com/hennadiy.minayev/posts/1688758231211454
Вова, это 3.14здец какой-то! Конкретный и ЛЮТЫЙ, учитывая мороз на улице. Помогай сумчанам бороться с этим оскотинившимся в край «Сумыгазом». – написал экс-мэр.
Сегодня, 21 марта, газивики отключило газ в доме № 10а по ул. Новоместенская....
Бывший мэр Сум Геннадий Минаев подал заявление на оформление субсидии....
В рамках рабочего визита в Сумскую область Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел рабочую встречу с представителями деловых кругов города и...
Премьер-министр Владимир Гройсман во время рабочей поездки в Сумскую вручил сертификат на ангиографическую систему для Сумской областной клинической больницы....
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил народный депутат Украины от Сум Олег Медуница....