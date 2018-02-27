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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:40232

Суд оставил под арестом имущество подозреваемого в совершении ДТП на Роменской

Коллегия судей уголовной палаты Апелляционного суда Сумской области отказала стороне защиты в удовлетворении апелляционной жалобы, которой оспаривалась постановление следственного судьи Заречного районного суда г. Сумы о наложении ареста на имущество подозреваемого.

Речь идет о вещах, изъятых правоохранительными органами во время санкционированного обыска автомобиля лица.

Ходатайство об аресте имущества в суд первой инстанции подал следователь. Мотивировал его тем, что изъятые вещи сохранили на себе следы уголовного преступления и могут содержать сведения об обстоятельствах его совершения. Следственный судья, учитывая нормы п. 1 ч. 2 ст.170 УПК Украины, которые допускают арест имущества в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств, ходатайство удовлетворил.

Однако с таким решением Заречного районного суда не согласился защитник подозреваемого и обратился в суд апелляционной инстанции с жалобой, в которой просил отменить решение местного суда, поскольку не было принято во внимание замечания о фактах, изложенных в протоколе обыска, и наложил арест на вещи, которые не были принадлежащими к автомобилю, которым управлял его подзащитный.

Рассмотрев материалы дела и оценив доводы сторон уголовного производства, коллегия судей апелляционного суда оставила в силе решение суда первой инстанции, поскольку следственным судьей было верно применено положение и нормы уголовного процессуального закона.

Справка: в начале февраля этого года водитель, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, допустил наезд на пешехода, которая на нерегулируемом пешеходном переходе пересекала проезжую часть улицы Роменской. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетняя потерпевшая получила телесные повреждения и была доставлена в реанимационное отделение Сумской областной клинической больницы. Водитель автомобиля подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему тяжкого телесного повреждения »(ч. 2 ст. 286 УК Украины), сообщает пресс-служба суда.

Право Апелляционный суд Сумской области ДТП на Роменской

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