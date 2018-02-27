В Конотопе фейковая работница энергокомпании обокрала пенсионера Несколько минут хватило так называемой работнице «РЭС», чтобы обокрасть 79-летнего конотопчанина.

В Конотопский отдел полиции обратился 79-летний местный житель с заявлением об исчезновении немалой суммы денег из дома. По словам мужчины, после прихода незнакомой женщины, из его дома пропали 10 000 гривен.

Мужчина рассказал, что живет один, и к нему часто приходят работники коммунальных учреждений. На этот раз в дверь постучала так называемая работница «РЭС». Он впустил ее в свой дом и показал документы, которые попросила у него гостья. Когда же она собиралась идти, хозяин лишь на несколько минут вышел из дома, чтобы придержать собаку. А чуть позже пенсионер не смог найти конверт со своими сэкономленными 10 тысячами гривен.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины работники полиции ведут поиски злоумышленницы. И еще раз обращаются к гражданам с просьбой, не впускать в свои дома незнакомцев, проверять удостоверения у гостей, которые называются представителями различных коммунальных учреждений или других организаций, и ни в коем случае не оставлять без присмотра неизвестных людей в своем доме или квартире. Соблюдайте элементарные правила безопасности и берегите свое имущество, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.