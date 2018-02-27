Сумских полицейских учили не брать взятки В Главном управлении Нацполиции Сумщины состоялся семинар-практикум «Полиция без коррупции».

Руководителям отраслевых служб, территориальных отделов, отделений и других полицейских подразделений области главные инспекторы Управления по предупреждению коррупции Нацполиции Украины разъяснили ряд положений антикоррупционного законодательства и четко обозначили границы полномочий лиц, выполняющих функции государства.

На занятия, которые произошли в актовом зале ГУНП области, собрались около ста слушателей. Открыл семинар-практикум руководитель ГУНП области Николай Лушпиенко. Он отметил, что работникам полиции важно четко знать антикоррупционное законодательство, чтобы иметь возможность качественно и профессионально работать в условиях реформ современности.

Эксперты по антикоррупционной деятельности - главные инспекторы Управления по предупреждению коррупции Национальной полиции Украины Руслан Спичак и Антон Ковалев внесли ясность в понимание отдельных коллизионных норм, приведя реальные примеры судебной, административной и дисциплинарной практики, после чего подробно и на конкретных примерах разъяснили присутствующим порядок заполнения «е-деклараций».

Участники семинара соглашаются: подобные мероприятия крайне важны. Ведь советы и рекомендации специалистов, прозвучавшие на семинаре-практикума, пригодятся им, как при заполнении соответствующих деклараций, так и при принятии процессуальных решений в служебной деятельности и управленческих в кадровой политике, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.