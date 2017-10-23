Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:0996

На Сумщине расследуют три уголовных дела по фискалам

По материалам сотрудников управления внутренней безопасности территориальных органов ГФС в Сумской области открыто 3 уголовных производства.

Об этом сообщил и.о. начальника управления внутренней безопасности территориальных органов ГУ ГФС в Сумской области Константин Нилов.

По его словам, сотрудниками управления проведено 9 тематических проверок возможных фактов противоправных действий сотрудников ГФС в Сумской области и Сумской таможни. Как результат, выявлено 4 нарушения, в результате чего в отношении 11 сотрудников ГУ ГФС в Сумской области и Сумской таможни ГФС применены меры дисциплинарного и финансового воздействия.

Среди сотрудников органов ГФС в Сумской области в январе-феврале 2018 года коррупционных проявлений или фактов получения неправомерной выгоды не допущено.

«Оценивая коррупционные риски в подразделениях ГФС в Сумской области, следует заметить, что до 1 апреля продолжается кампания представления электронных деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2017 года, - говорит Константин Нилов. - Как показывают результаты проверки состояния декларирования за 2016 год, наши коллеги ответственно и с пониманием отнеслись к электронному декларированию. Грубых нарушений не было, зафиксированы лишь единичные факты непредставления деклараций, нарушение сроков представления деклараций при увольнении со службы.

Подразделение УВБ территориальных органов ГФС в Сумской области обращается к налогоплательщикам, которые являются возможными свидетелями коррупционных проявлений в системе налоговых и таможенных органов, беспристрастно и откровенно отреагировать на такие события. Именно ваши обращения дают возможность не допустить правонарушения и сделать работу государственных органов более прозрачной и эффективной. Зовните на номер (0542) 58-51-30.

Право ГУ ГФС в Сумской области

По тематике

08.02.2018 12:30

За 2017 год на Сумщине выявили 425 неоформленных наемных работников

В прошлом году поступления в сводный бюджет налога на доходы физических лиц составили 3,1 млрд грн, что на 45,5% больше,...

01.12.2017 09:21

На Сумщине дело на 700 тыс. грн направлено в суд

На Сумщине будут судить руководителя предприятия, который обвиняется в умышленном уклонении от уплаты налогов, служебном подлоге и использовании заведомо поддельных...

Налоговики пресекли незаконный вывоз в Россию техсредств защиты электронной информации
27.10.2017 08:40

Налоговики пресекли незаконный вывоз в Россию техсредств защиты электронной информации

В Сумской области сотрудники налоговой милиции совместно с пограничниками пресекли попытку незаконного перемещения в Россию партии приборов для обнаружения устройств...

26.10.2017 13:42

На Сумщине телефонные аферисты снова выдают себя за налоговиков

Главное управление ГФС в Сумской области информирует, что к субъектам хозяйствования Сумщины звонят с мобильных номеров 066-600-81-62, 066-198-56-63, 050-986-33-90 неизвестные...

23.10.2017 16:13

Телефонные мошенники опять тревожат налогоплательщиков

Главное управление ГФС в Сумской области сообщает налогоплательщикам, что на территории области вновь возобновились факты мошеннических действий со стороны неизвестных...

Новости

Сумских школьников приглашают определиться с вузом
Сегодня 12:12
Спасатели освободили из снежного заноса «скорую» с женщиной и малолетним ребенком
Сегодня 12:07
Полиция продолжает искать пропавшего 2 года назад жителя Сумского района
Сегодня 11:48
Конотопчанину, порезавшего односельчанина, дали 4 года тюрьмы
Сегодня 11:38
Жительница Шостки обокрала своего спящего сына и его девушку
Сегодня 11:31
В Сумах стало на 34 копа больше
Сегодня 11:22
На Сумщине расследуют три уголовных дела по фискалам
Сегодня 11:09
Сумских полицейских учили не брать взятки
Сегодня 11:02
В Сумах собирают «квартирник» в конгресс-центре
Сегодня 10:43
Суд оставил под арестом имущество подозреваемого в совершении ДТП на Роменской
Сегодня 10:40
Предприятие с Сумщины поставит 60 бункеров в Румынию
Сегодня 10:20
Экс-мэр Сум Минаев просит помощи у Гройсмана в борьбе с фашистами из «Сумыгаза»
Сегодня 10:14
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.