На Сумщине расследуют три уголовных дела по фискалам

Об этом сообщил и.о. начальника управления внутренней безопасности территориальных органов ГУ ГФС в Сумской области Константин Нилов.
По его словам, сотрудниками управления проведено 9 тематических проверок возможных фактов противоправных действий сотрудников ГФС в Сумской области и Сумской таможни. Как результат, выявлено 4 нарушения, в результате чего в отношении 11 сотрудников ГУ ГФС в Сумской области и Сумской таможни ГФС применены меры дисциплинарного и финансового воздействия.
Среди сотрудников органов ГФС в Сумской области в январе-феврале 2018 года коррупционных проявлений или фактов получения неправомерной выгоды не допущено.
«Оценивая коррупционные риски в подразделениях ГФС в Сумской области, следует заметить, что до 1 апреля продолжается кампания представления электронных деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2017 года, - говорит Константин Нилов. - Как показывают результаты проверки состояния декларирования за 2016 год, наши коллеги ответственно и с пониманием отнеслись к электронному декларированию. Грубых нарушений не было, зафиксированы лишь единичные факты непредставления деклараций, нарушение сроков представления деклараций при увольнении со службы.
Подразделение УВБ территориальных органов ГФС в Сумской области обращается к налогоплательщикам, которые являются возможными свидетелями коррупционных проявлений в системе налоговых и таможенных органов, беспристрастно и откровенно отреагировать на такие события. Именно ваши обращения дают возможность не допустить правонарушения и сделать работу государственных органов более прозрачной и эффективной. Зовните на номер (0542) 58-51-30.
В прошлом году поступления в сводный бюджет налога на доходы физических лиц составили 3,1 млрд грн, что на 45,5% больше,...
На Сумщине будут судить руководителя предприятия, который обвиняется в умышленном уклонении от уплаты налогов, служебном подлоге и использовании заведомо поддельных...
В Сумской области сотрудники налоговой милиции совместно с пограничниками пресекли попытку незаконного перемещения в Россию партии приборов для обнаружения устройств...
Главное управление ГФС в Сумской области информирует, что к субъектам хозяйствования Сумщины звонят с мобильных номеров 066-600-81-62, 066-198-56-63, 050-986-33-90 неизвестные...
Главное управление ГФС в Сумской области сообщает налогоплательщикам, что на территории области вновь возобновились факты мошеннических действий со стороны неизвестных...