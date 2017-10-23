На Сумщине расследуют три уголовных дела по фискалам По материалам сотрудников управления внутренней безопасности территориальных органов ГФС в Сумской области открыто 3 уголовных производства.

Об этом сообщил и.о. начальника управления внутренней безопасности территориальных органов ГУ ГФС в Сумской области Константин Нилов.

По его словам, сотрудниками управления проведено 9 тематических проверок возможных фактов противоправных действий сотрудников ГФС в Сумской области и Сумской таможни. Как результат, выявлено 4 нарушения, в результате чего в отношении 11 сотрудников ГУ ГФС в Сумской области и Сумской таможни ГФС применены меры дисциплинарного и финансового воздействия.

Среди сотрудников органов ГФС в Сумской области в январе-феврале 2018 года коррупционных проявлений или фактов получения неправомерной выгоды не допущено.

«Оценивая коррупционные риски в подразделениях ГФС в Сумской области, следует заметить, что до 1 апреля продолжается кампания представления электронных деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2017 года, - говорит Константин Нилов. - Как показывают результаты проверки состояния декларирования за 2016 год, наши коллеги ответственно и с пониманием отнеслись к электронному декларированию. Грубых нарушений не было, зафиксированы лишь единичные факты непредставления деклараций, нарушение сроков представления деклараций при увольнении со службы.

Подразделение УВБ территориальных органов ГФС в Сумской области обращается к налогоплательщикам, которые являются возможными свидетелями коррупционных проявлений в системе налоговых и таможенных органов, беспристрастно и откровенно отреагировать на такие события. Именно ваши обращения дают возможность не допустить правонарушения и сделать работу государственных органов более прозрачной и эффективной. Зовните на номер (0542) 58-51-30.