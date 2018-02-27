Сумские копы задержали амфетаминщика

Патрулируя дворовую территорию одного из домов проспекта Михаила Лушпы, патрульные заметили подозрительного мужчину, который своими действиями вызвал подозрение у полицейских. Общаясь с инспекторами, 35-летний мужчина нервничал.
Во время поверхностной проверки стражи порядка обнаружили у него пакетик с порошкообразным веществом, внешне похожим на амфетамин.
По данному факту полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу, сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Сумской области.
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