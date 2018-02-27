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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:31231

Сумские копы задержали амфетаминщика

Сумские патрульные обнаружили мужчину с порошкообразным веществом, похожим на амфетамин.

Патрулируя дворовую территорию одного из домов проспекта Михаила Лушпы, патрульные заметили подозрительного мужчину, который своими действиями вызвал подозрение у полицейских. Общаясь с инспекторами, 35-летний мужчина нервничал.

Во время поверхностной проверки стражи порядка обнаружили у него пакетик с порошкообразным веществом, внешне похожим на амфетамин.

По данному факту полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу, сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Сумской области.

Право Наркотики

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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