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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах стало на 34 копа больше

В Сумах приняли присягу 34 новых патрульных.

21 марта в патрульной полиции Сумской области произошло пополнение: присягу приняли 34 новые инспектора (19 мужчин и 15 женщин), 27 из которых имеют высшее образование. Четырех месячное обучение прошло достаточно быстро.

Торжественные мероприятия состоялись на базе Сумского центра первичной профессиональной подготовки «Академия полиции» (г. Сумы) Харьковского национального университета внутренних дел. Каждый из полицейских получил сертификат об окончании Сумского центра первичной профессиональной подготовки «Академия полиции». Со словами приветствия к полицейским обратились руководители учебного заведения и управления патрульной полиции в Сумской области.

Текст присяги зачитывал начальник управления патрульной полиции Сумской области Алексей Калюжный.

После окончания торжеств патрульные принимали поздравления от родных и друзей, сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Сумской области.

Право Патрульная полиция

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