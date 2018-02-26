Конотопчанину, порезавшего односельчанина, дали 4 года тюрьмы Осужден житель Конотопского района, который ударил ножом дерзкого односельчанина.

Конотопской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 34-летнего жителя с. Вязовое Конотопского района, который пытался лишить жизни своего 24-летнего односельчанина за непристойное поведение.

Напомним: событие произошло 20 августа 2017 года в ночное время. В местном кафе после напряженной рабочей недели отдыхали несколько компаний. Как утверждают очевидцы, один из посетителей, подогретый алкоголем, вел себя вызывающе. На почве такого поведения между обвиняемым и потерпевшим неоднократно возникали конфликты. После закрытия кафе присутствующие продолжили распивать спиртные напитки уже на улице. На этот раз словесная перепалка возникла между потерпевшим и женой обвиняемого, которую он сильно толкнул, и она упала. Обвиняемый достал из кармана раскладной туристический нож и, удерживая его в правой руке, умышленно нанес потерпевшему один удар в грудную клетку.

Как сообщила прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк, молодой человек получил тяжкие телесные повреждения, в частности ранения сердца, однако благодаря своевременно оказанной медицинской помощи его жизнь была спасена.

По приговору суда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 15 / ч. 1 ст. 115 (законченное покушение на убийство) УК Украины. Суд учел искреннее раскаяние мужчины, возмещение убытков потерпевшему и наличие у него малолетнего ребенка, поэтому назначил более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией инкриминируемой статьи, а именно 4 года лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.