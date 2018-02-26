Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:38115

Конотопчанину, порезавшего односельчанина, дали 4 года тюрьмы

Осужден житель Конотопского района, который ударил ножом дерзкого односельчанина.

Конотопской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 34-летнего жителя с. Вязовое Конотопского района, который пытался лишить жизни своего 24-летнего односельчанина за непристойное поведение.

Напомним: событие произошло 20 августа 2017 года в ночное время. В местном кафе после напряженной рабочей недели отдыхали несколько компаний. Как утверждают очевидцы, один из посетителей, подогретый алкоголем, вел себя вызывающе. На почве такого поведения между обвиняемым и потерпевшим неоднократно возникали конфликты. После закрытия кафе присутствующие продолжили распивать спиртные напитки уже на улице. На этот раз словесная перепалка возникла между потерпевшим и женой обвиняемого, которую он сильно толкнул, и она упала. Обвиняемый достал из кармана раскладной туристический нож и, удерживая его в правой руке, умышленно нанес потерпевшему один удар в грудную клетку.

Как сообщила прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк, молодой человек получил тяжкие телесные повреждения, в частности ранения сердца, однако благодаря своевременно оказанной медицинской помощи его жизнь была спасена.

По приговору суда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 15 / ч. 1 ст. 115 (законченное покушение на убийство) УК Украины. Суд учел искреннее раскаяние мужчины, возмещение убытков потерпевшему и наличие у него малолетнего ребенка, поэтому назначил более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией инкриминируемой статьи, а именно 4 года лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Конотопский район Покушение на убийство Приговор суда

По тематике

Вчера 11:02

Убийце матери дали 8 лет тюрьмы

К 8 годам лишения свободы осужден мужчина, забивший свою мать до смерти....

19.03.2018 16:56

Бывшей заммэра Кролевца дали 5 лет за взятку

На Сумщине к 5 годам лишения свободы за взяточничество осуждена уже бывший заместитель городского головы районного центра....

16.03.2018 09:49

18-летнему разбойнику, грабившему женщин, дали 5 лет тюрьмы

Прокуратурой Сумской области поддержано государственное обвинение в отношении 18-летнего жителя Белопольского района, который совершил несколько грабежей и разбойное нападение....

14.03.2018 10:47

В Сумах дали 5 лет копу, который избил задержанного

К 5 годам лишения свободы осужден патрульный полицейский, который нанес тяжкие телесные повреждения задержанному....

26.02.2018 15:56

Подробности поджога шосткинца от полиции

На Сумщине полиция выясняет причины и обстоятельства, при которых один мужчина едва не сжег живьем другого....

Новости

Сумских школьников приглашают определиться с вузом
Сегодня 12:12
Спасатели освободили из снежного заноса «скорую» с женщиной и малолетним ребенком
Сегодня 12:07
Полиция продолжает искать пропавшего 2 года назад жителя Сумского района
Сегодня 11:48
Конотопчанину, порезавшего односельчанина, дали 4 года тюрьмы
Сегодня 11:38
Жительница Шостки обокрала своего спящего сына и его девушку
Сегодня 11:31
В Сумах стало на 34 копа больше
Сегодня 11:22
На Сумщине расследуют три уголовных дела по фискалам
Сегодня 11:09
Сумских полицейских учили не брать взятки
Сегодня 11:02
В Сумах собирают «квартирник» в конгресс-центре
Сегодня 10:43
Суд оставил под арестом имущество подозреваемого в совершении ДТП на Роменской
Сегодня 10:40
Предприятие с Сумщины поставит 60 бункеров в Румынию
Сегодня 10:20
Экс-мэр Сум Минаев просит помощи у Гройсмана в борьбе с фашистами из «Сумыгаза»
Сегодня 10:14
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.