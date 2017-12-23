Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:48107

Полиция продолжает искать пропавшего 2 года назад жителя Сумского района

Работники Сумского районного отдела полиции разыскивают без вести пропавшего Нечипоренко Олега Валерьевича, 1979 г.р., жителя с. Низы Сумского района.

Мужчина 23 февраля 2016 года, около 14:30 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

На вид пропавшему мужу 35-40 лет, рост 178 см, худощавого телосложения, волосы темные с проседью, лицо овальное, нос прямой, уши прилегающие. При ходьбе сутулится. Мужчина находится на учете врача по поводу периодических расстройств психики, может представляться по имени Юрий.

Был одет: куртка болотного цвета выше колен без капюшона, свитер темно-зеленого цвета на молнии, рубашка темного цвета в клеточку, спортивные штаны синего цвета с тремя серыми полосками, черные гамаши, на голове имел вязаную шапку черного цвета. Был обут в черные галоши с утеплителем внутри.

Работники полиции обращаются с просьбой ко всем гражданам, кому известно местонахождение разыскиваемого человека, или кто видел его при передвижении транспортом, сообщить об этом в Сумской районный отдел полиции по телефонам: (0542) 66-77-75, 66-73-90, ( 050) 307-99-50, или в ближайшее отделение полиции по телефону «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Без вести

По тематике

Полиция ищет исчезнувшего конотопчанина (фото)
03.03.2018 16:28

Полиция ищет исчезнувшего конотопчанина (фото)

Конотопским отделом полиции разыскивается без вести пропавший гражданин Скиба Василий Алексеевич, 1992 г.р., житель Конотопа....

На Сумщине полиция разыскивает без вести пропавшего мужчину (фото)
28.02.2018 17:28

На Сумщине полиция разыскивает без вести пропавшего мужчину (фото)

Сумским районным отделом полиции разыскивается без вести пропавший гражданин Кононенко Николай Александрович, 1976 г.р., житель села Токари Сумского района....

Полиция ищет без вести пропавшего полтора года назад шосткинца (фото)
22.02.2018 14:46

Полиция ищет без вести пропавшего полтора года назад шосткинца (фото)

Правоохранители Шостки продолжают поиски Круша Виктора Юрьевича, 1951 года рождения, жителя села Пироговка Шосткинского района, который еще 31 июля 2016...

20.02.2018 08:53

Сумские копы нашли без вести пропавшего кременчужанина

Патрульные разыскали 23-летнего мужчину, который находился в розыске как без вести пропавший....

Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего мужчину (фото)
23.12.2017 13:40

Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего мужчину (фото)

Правоохранители Шостки разыскивают без вести пропавшего Шульгу Ивана Николаевича, 1965 года рождения, жителя села Чаплиевка Шосткинского района, который 19 декабря...

Новости

Сумских школьников приглашают определиться с вузом
Сегодня 12:12
Спасатели освободили из снежного заноса «скорую» с женщиной и малолетним ребенком
Сегодня 12:07
Полиция продолжает искать пропавшего 2 года назад жителя Сумского района
Сегодня 11:48
Конотопчанину, порезавшего односельчанина, дали 4 года тюрьмы
Сегодня 11:38
Жительница Шостки обокрала своего спящего сына и его девушку
Сегодня 11:31
В Сумах стало на 34 копа больше
Сегодня 11:22
На Сумщине расследуют три уголовных дела по фискалам
Сегодня 11:09
Сумских полицейских учили не брать взятки
Сегодня 11:02
В Сумах собирают «квартирник» в конгресс-центре
Сегодня 10:43
Суд оставил под арестом имущество подозреваемого в совершении ДТП на Роменской
Сегодня 10:40
Предприятие с Сумщины поставит 60 бункеров в Румынию
Сегодня 10:20
Экс-мэр Сум Минаев просит помощи у Гройсмана в борьбе с фашистами из «Сумыгаза»
Сегодня 10:14
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.