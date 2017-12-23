Полиция продолжает искать пропавшего 2 года назад жителя Сумского района Работники Сумского районного отдела полиции разыскивают без вести пропавшего Нечипоренко Олега Валерьевича, 1979 г.р., жителя с. Низы Сумского района.

Мужчина 23 февраля 2016 года, около 14:30 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

На вид пропавшему мужу 35-40 лет, рост 178 см, худощавого телосложения, волосы темные с проседью, лицо овальное, нос прямой, уши прилегающие. При ходьбе сутулится. Мужчина находится на учете врача по поводу периодических расстройств психики, может представляться по имени Юрий.

Был одет: куртка болотного цвета выше колен без капюшона, свитер темно-зеленого цвета на молнии, рубашка темного цвета в клеточку, спортивные штаны синего цвета с тремя серыми полосками, черные гамаши, на голове имел вязаную шапку черного цвета. Был обут в черные галоши с утеплителем внутри.

Работники полиции обращаются с просьбой ко всем гражданам, кому известно местонахождение разыскиваемого человека, или кто видел его при передвижении транспортом, сообщить об этом в Сумской районный отдел полиции по телефонам: (0542) 66-77-75, 66-73-90, ( 050) 307-99-50, или в ближайшее отделение полиции по телефону «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.