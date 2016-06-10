Поляки будут учить сумских чиновников

В рамках реализации этого проекта представители Люблина поделятся своим опытом в области стратегического управления, управления проектами и секторального управления (управления в публичном и общественном секторах).
Программа мероприятий предусматривает выезды польских экспертов в украинские города бенефициары, учебный визит в Люблин представителей украинских органов местного самоуправления, блок мастер-классов и тренингов в области стратегического управления, управления проектами и секторального управления, в том числе методом RADAR и аккредитован семинар по методологии PRINCE 2 и уровне FOUNDATION.
Завершением проекта станет конференция «Активные органы местного самоуправления в процессе проведения реформы местного самоуправления в Украине», которая состоится в Киеве, где будут представлены результаты проекта.
Уже совсем скоро представители украинских городов примут участие в первом в мероприятии проекта - учебном визите в Люблин «Эффективные и компетентные органы местного самоуправления».
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