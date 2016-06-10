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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:14197

Поляки будут учить сумских чиновников

По инициативе партнерского города Люблин Сумы стали участником проекта «Профессиональные кадры в местном самоуправлении - формирование компетентных команд публичной администрации в сфере поддержки реформы самоуправления в Украине».

В рамках реализации этого проекта представители Люблина поделятся своим опытом в области стратегического управления, управления проектами и секторального управления (управления в публичном и общественном секторах).

Программа мероприятий предусматривает выезды польских экспертов в украинские города бенефициары, учебный визит в Люблин представителей украинских органов местного самоуправления, блок мастер-классов и тренингов в области стратегического управления, управления проектами и секторального управления, в том числе методом RADAR и аккредитован семинар по методологии PRINCE 2 и уровне FOUNDATION.

Завершением проекта станет конференция «Активные органы местного самоуправления в процессе проведения реформы местного самоуправления в Украине», которая состоится в Киеве, где будут представлены результаты проекта.

Уже совсем скоро представители украинских городов примут участие в первом в мероприятии проекта - учебном визите в Люблин «Эффективные и компетентные органы местного самоуправления».

Политика Люблин Местное самоуправление

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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