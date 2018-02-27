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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:59188

Ночью спасатели ликвидировали пожар в жилом доме

22 марта в 4:39 в Службу спасения «101» поступило сообщение о задымлении в одной из квартир жилого дома на шесть хозяев по ул. Сарнавская в г. Конотоп.

О пожаре сообщил житель одной из квартир, который почувствовал резкий запах дыма. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 10 минут пожарные прибыли на вызов. Используя аппараты для защиты органов дыхания, спасатели попали в задымленное помещение. При проведении разведки было установлено, что в одной из комнат тлеют кресла и диван, а огнем охвачен пол на площади 1 кв. м.

В 4:50 пожарные локализовали возгорание, в 6: 05- ликвидировали. Всего к тушению были привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара уничтожено кровать, 2 кресла и вещи домашнего обихода, повреждены стены на площади до 20 м.кв. Причина пожара сейчас устанавливается, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Конотоп Пожар

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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