Спасатели освободили из снежного заноса «скорую» с женщиной и малолетним ребенком

К месту происшествия было направлено отделение дежурного караула 24-й Государственной пожарно-спасательной части.
Как стало известно, медики, транспортируя в районный центр малолетнего мальчика с его мамой, оказались в снежном плену. Прибыв на место вызова, спасатели тросом соединили автомобиль «скорой» с пожарным автомобилем повышенной проходимости ЗИЛ-131 и отбуксировали его к безопасному участку, после чего медицинский автомобиль продолжил свое движение.
Всего в операции было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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