Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:0766

Спасатели освободили из снежного заноса «скорую» с женщиной и малолетним ребенком

21 марта в 14:30 в Службу спасения «101» поступила информация, что рядом с с. Алексино Тростянецкого района в снежный сугроб попал автомобиль медицинской помощи.

К месту происшествия было направлено отделение дежурного караула 24-й Государственной пожарно-спасательной части.

Как стало известно, медики, транспортируя в районный центр малолетнего мальчика с его мамой, оказались в снежном плену. Прибыв на место вызова, спасатели тросом соединили автомобиль «скорой» с пожарным автомобилем повышенной проходимости ЗИЛ-131 и отбуксировали его к безопасному участку, после чего медицинский автомобиль продолжил свое движение.

Всего в операции было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Снежный занос Спасатели Тростянецкий район

По тематике

Вчера 12:24

Спасатели освободили из снежных заносов грузовик и микроавтобус

Сегодня, 21 марта, ночью и утром спасатели уже успели поработать....

Спасатели рассказали сумчанам, как правильно топить печки
20.03.2018 17:54

Спасатели рассказали сумчанам, как правильно топить печки

Спасатели продолжают проводить профилактическую работу среди населения по правильному использованию печей и электрообогревателей, чтобы предотвратить возможные трагедии....

Спасатели достали из снежного заноса автомобиль «скорой»
20.03.2018 17:07

Спасатели достали из снежного заноса автомобиль «скорой»

Сегодня, 20 марта, в 13:48 в Службу спасения «101» поступила информация, что в г. Бурынь по ул. Леси Украинки в...

Полицейские изъяли марихуаны на 10 тысяч
20.03.2018 08:38

Полицейские изъяли марихуаны на 10 тысяч

Примерно в такую сумму на «черном рынке» стоит полкило каннабиса, который хранил на чердаке заброшенного здания ранее судимый 37-летний наркозависимый...

За сутки на Сумщине спасатели освободили из снежных заносов 6 авто
19.03.2018 11:33

За сутки на Сумщине спасатели освободили из снежных заносов 6 авто

В городах Лебедин, Сумы, Кролевец, Путивльском и Сумском районах сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям достали из «снежных ловушек»...

Новости

Сумских школьников приглашают определиться с вузом
Сегодня 12:12
Спасатели освободили из снежного заноса «скорую» с женщиной и малолетним ребенком
Сегодня 12:07
Полиция продолжает искать пропавшего 2 года назад жителя Сумского района
Сегодня 11:48
Конотопчанину, порезавшего односельчанина, дали 4 года тюрьмы
Сегодня 11:38
Жительница Шостки обокрала своего спящего сына и его девушку
Сегодня 11:31
В Сумах стало на 34 копа больше
Сегодня 11:22
На Сумщине расследуют три уголовных дела по фискалам
Сегодня 11:09
Сумских полицейских учили не брать взятки
Сегодня 11:02
В Сумах собирают «квартирник» в конгресс-центре
Сегодня 10:43
Суд оставил под арестом имущество подозреваемого в совершении ДТП на Роменской
Сегодня 10:40
Предприятие с Сумщины поставит 60 бункеров в Румынию
Сегодня 10:20
Экс-мэр Сум Минаев просит помощи у Гройсмана в борьбе с фашистами из «Сумыгаза»
Сегодня 10:14
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.