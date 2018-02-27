Спасатели освободили из снежного заноса «скорую» с женщиной и малолетним ребенком 21 марта в 14:30 в Службу спасения «101» поступила информация, что рядом с с. Алексино Тростянецкого района в снежный сугроб попал автомобиль медицинской помощи.

К месту происшествия было направлено отделение дежурного караула 24-й Государственной пожарно-спасательной части.

Как стало известно, медики, транспортируя в районный центр малолетнего мальчика с его мамой, оказались в снежном плену. Прибыв на место вызова, спасатели тросом соединили автомобиль «скорой» с пожарным автомобилем повышенной проходимости ЗИЛ-131 и отбуксировали его к безопасному участку, после чего медицинский автомобиль продолжил свое движение.

Всего в операции было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.