Сумских школьников приглашают определиться с вузом

В ней примут участие высшие учебные заведения Сумской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей.
Выставка будет работать 23-24 марта с 10:00 до 17:00. Открытие выставки состоится в 11:00 23 марта 2018.
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