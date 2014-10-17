Сумских школьников приглашают определиться с вузом 23-24 марта в ВЦ «Ильинский» (ул. Ильинская, 7а) состоится VII Специализированная выставка образовательных учреждений «Абитуриент-2018».

В ней примут участие высшие учебные заведения Сумской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Выставка будет работать 23-24 марта с 10:00 до 17:00. Открытие выставки состоится в 11:00 23 марта 2018.