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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:42157

В Шостке полицейские изъяли большой запас марихуаны

Более 1,5 кг сухой конопли обнаружили и изъяли полицейские Шостки во время санкционированного обыска по месту жительства 38-летнего мужчины.

Полицейским Шостки стало известно, что один из местных жителей хранит дома наркотики. Правоохранители наведались по указанному адресу с санкционированным обыском.

«На веранде частного дома находились большие полиэтиленовые пакеты с высушенной коноплей, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Их изъяли и направили на экспертизу, которая позже подтвердила, что это действительно наркотическое сырье».

Владельцем дурман-зелья оказался 38-летний житель дома. Мужчина заверил стражей порядка, что хранил «травку» исключительно для собственного потребления.

Сейчас уголовное производство, открытое по признакам ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта), уже направлено в суд. Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики Шостка

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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