В Шостке полицейские изъяли большой запас марихуаны

Полицейским Шостки стало известно, что один из местных жителей хранит дома наркотики. Правоохранители наведались по указанному адресу с санкционированным обыском.
«На веранде частного дома находились большие полиэтиленовые пакеты с высушенной коноплей, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Их изъяли и направили на экспертизу, которая позже подтвердила, что это действительно наркотическое сырье».
Владельцем дурман-зелья оказался 38-летний житель дома. Мужчина заверил стражей порядка, что хранил «травку» исключительно для собственного потребления.
Сейчас уголовное производство, открытое по признакам ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта), уже направлено в суд. Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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