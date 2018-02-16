Полиция ищет пропавшего без вести эпилептика (фото)

На вид пропавшему мужчине около 40-43 лет, ростом 175-180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, коротко подстриженные, глаза большие, темные, брови дугообразные, уши большие, оттопыренные, на левой брови шрам, имеет сильное искривление носа. пропавший болен эпилепсией, в разговоре заикается.
Был одет в брюки и футболку черного цвета, обут в синие тапочки.
Работники полиции обращаются с просьбой ко всем гражданам, кому известно местонахождение разыскиваемого человека, или кто видел его при передвижении транспортом, сообщить об этом в Кролевецкое районное отделение полиции по адресу: 41300, Сумская область, г. Кролевец, ул. Грушевского, 21 или по телефонам: (05453) 9-53-39, 9-53-59, (068) 801 72 95 или в ближайшее отделение полиции по телефону «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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