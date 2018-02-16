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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Полиция ищет пропавшего без вести эпилептика (фото)

Работники Кролевецкого отделения полиции не прекращают поиски без вести пропавшего Муковоза Вадима Ивановича, 1979 года рождения, жителя села Добротово Кролевецкого района, который 26 августа прошлого года вечером ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

На вид пропавшему мужчине около 40-43 лет, ростом 175-180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, коротко подстриженные, глаза большие, темные, брови дугообразные, уши большие, оттопыренные, на левой брови шрам, имеет сильное искривление носа. пропавший болен эпилепсией, в разговоре заикается.

Был одет в брюки и футболку черного цвета, обут в синие тапочки.

Работники полиции обращаются с просьбой ко всем гражданам, кому известно местонахождение разыскиваемого человека, или кто видел его при передвижении транспортом, сообщить об этом в Кролевецкое районное отделение полиции по адресу: 41300, Сумская область, г. Кролевец, ул. Грушевского, 21 или по телефонам: (05453) 9-53-39, 9-53-59, (068) 801 72 95 или в ближайшее отделение полиции по телефону «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал без вести

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