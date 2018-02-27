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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:20218

За сутки полиция раскрыла пять наркопреступлений

С начала нынешнего года полиция Сумской области раскрыла 331 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Только за минувшие сутки правоохранители региона обнаружили пять таких фактов и изъяли из обращения марихуану, опий и амфетамин.

В Сумах в ходе личного досмотра у 30-летнего местного жителя, которого работники полиции остановили на улице Засумская, было обнаружено медицинский шприц с двумя миллилитрами наркотического вещества опий ацетилированный.

А на улице Ремесленной работники полиции остановили 39-летнего мужчину, у которого во время поверхностной проверки было обнаружено и изъято 5 граммов марихуаны.

В Сумах по улице Олександра Олеся работники полиции остановили 20-летнего жителя города, у которого при досмотре обнаружили сверток с небольшим количеством белого порошкообразного вещества, похожего на амфетамин. Вещество изъято и направлено на экспертизу.

Еще 7 граммов марихуаны полицейские изъяли у 40-летней женщины в Путивле. А в Сумском районе правоохранители задержали 35-летнего мужчину с 10 граммами марихуаны.

За незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта злоумышленникам, согласно ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины может угрожать ограничение или лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики

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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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