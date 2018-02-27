Погода в Сумах: прогноз на завтра

Ночью и днем переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица.
Ветер юго-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью по городу 10-12 С мороза, днем повысится до 0-2 С мороза.
По информации Украинского Гидрометцентра 21 марта утром в большинстве областей Украины снег, метель....
По прогнозу Укргидрометцентра, 20 марта на дорогах Сумской области гололедица. 21 марта ночью и утром в Сумской области сильный снег,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
По прогнозу Сумского областного центра по гидрометеорологии, 19 марта в Сумской области на дорогах гололедица, в южной половине региона снег....
По прогнозам Укргидрометцентра, 17 марта в Сумской области ожидается существенное осложнение погодных условий....