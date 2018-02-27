Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 23 марта, в Сумах и области будет переменная облачность, без осадков.

Ночью и днем переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью по городу 10-12 С мороза, днем повысится до 0-2 С мороза.