В Сумах пройдет чемпионат города по жиму лежа Чемпионат г. Сумы из классическому и экипировочному жиму лежа среди всех возрастных групп состоится 14 апреля.

Организаторы принимают заявки на участие до 1 апреля по адресу: powerlifting.sumy@gmail.com. Сам турнир пройдет во Дворце культуры «Химик» (ул. Мира, 28). Начало в 10.00.