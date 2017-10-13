В Сумах пройдет чемпионат города по жиму лежа

Организаторы принимают заявки на участие до 1 апреля по адресу: powerlifting.sumy@gmail.com.
Сам турнир пройдет во Дворце культуры «Химик» (ул. Мира, 28). Начало в 10.00.
Об этом сообщил тренер ФСК «Гармония» (Глухов) Феликс Колтаков....
9 декабря в Краснополье прошел открытый чемпионат области по жиму лежа....
2 декабря в Сваляве (Закарпатская область) прошел Х Чемпионат Украины по пауэрлифтингу, организованный Украинской бездопинговой федерацией пауэрлифтинга....
В испанской Ла Манге продолжается открытый чемпионат Европы по жиму штанги лежа....
12 октября в Ла Манге (Испания) стартовал открытый чемпионат Европы по жиму штанги лежа....