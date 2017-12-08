На Сумщине нашли азербайджанца-нелегала На Сумщине обнаружили азербайджанца, который нарушил правила пребывания в Украине.

В Великописаревском районе совместная межведомственная группа, в состав которой вошли участковые инспектора пограничной службы отдела «Великая Писаревка» Сумского отряда и участковый офицер полиции Великописаревского отделения полиции, в рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий «Мигрант», обнаружили иностранца, который нарушил правила пребывания в Украине.

При проведении плановых мероприятий в пгт Великая Писаревка правоохранители обнаружили гражданина Азербайджана, который незаконно проживал на территории Украины с 2013 года.

Сейчас за нарушение правил пребывания в Украине на 46-летнего мужчину составлены административные материалы по ч. 1 ст. 203 КУоАП. Дальнейшее правовое решение в отношении гражданина Азербайджана будет принято работниками миграционной службы.