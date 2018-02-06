За надругательства над могилами вандалу грозит до 7 лет тюрьмы Сумской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 56-летнего жителя Сумского района, который обвиняется в надругательстве над могилами.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 297 (незаконное завладение предметами, находящимися на могилах умерших, совершенное из корыстных побуждений повторно) УК Украины.

В ходе следствия установлено, что мужчина, нарушая моральные принципы в части уважения к умершим и местам их захоронения, руководствуясь корыстным мотивом, систематически обворовывал могилы на кладбищах в Сумском районе. В частности, поднимая ломом надгробные плиты, овладевал металлическими изделиями, а именно трубами, прутьями, уголками и другими опорами, на которых держались указанные плиты.

Как сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Евгений Витошко, всего доказана причастность обвиняемого к 11 фактам надругательства над могилами. Кроме материального ущерба, родственникам умерших, которые, придя на кладбище, увидели раскуроченные могилы, нанесен значительный моральный ущерб.

Сейчас мужчина находится по ходатайству прокуратуры под домашним арестом. За содеянное ему грозит ограничение свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.