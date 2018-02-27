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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:43180

Полицейские нашли и вернули похищенные у 93-летней ахтырчанки 17000 гривен

В Ахтырке сотрудники сектора криминальной полиции задержали супругов из Сум, которые обокрали 93-летнюю пенсионерку.

Сообщение о краже 17 000 гривен в полицию поступило от 93-летней жительницы Ахтырки. По словам бабушки, деньги исчезли после визита супругов, которые рассказали о денежной реформе и об обмене старых купюр на новые. Во время разговора с пенсионеркой правоохранители установили, что злоумышленники прибегли к целому представлению. Сначала отвлекали женщину разговорами о событиях в стране, затем стали рассказывать о денежной реформе. Бабушка, поверив в такие «новости», вынесла свои сбережения, и гостья начала переписывать номерные знаки купюр. В какой-то момент деньги упали на пол, и гостья тут же бросилась помогать старушке их собирать. А когда визитеры ушли, пенсионерка недосчиталась 17 000 гривен.

«Чтобы установить личности злоумышленников, работники полиции провели большую работу, - комментирует Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции. - Во время проверки установили, что подозреваемые передвигались на автомобиле «Хюндай Аксент». Нашлись и свидетели, которые запомнили номер машины. Затем правоохранители связались с непосредственным владельцем автомобиля, который и указал на супругов из Сум, которые арендовали у него машину».

Мужчину задержали во время возвращения автомобиля владельцу. Злоумышленник рассказал: он был только «за рулем», а во всем виновата его 44-летняя жена. Вскоре задержали и женщину, которая во время беседы с полицейскими свой поступок объяснила довольно просто - зарабатывали на жизнь.

Сейчас правоохранители уже вернули бабушке все ее деньги. А в отношении супругов подозреваемых открыли уголовное производство по ч.2 ст.185 «Кража» Уголовного Кодекса Украины, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ахтырка Кража

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