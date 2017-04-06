Сумские рукоборцы отличились на чемпионате Украины

Около 200 спортсменов из 24 регионов Украины боролись за награды чемпионата. Было разыграно 17 комплектов медалей. Соревнования проходили в 11 весовых категориях у мужчин и в 6 весовых категориях у женщин.
В составе сборной команды выступали роменские и сумские спортсмены. По результатам соревнований они заняли следующие места:
- Вакула Евгений - 3 место, левая рука;
- Шутка Светлана - 3 место, левая рука; 2 место, правая рука;
- Макаренко Роман - 2 место, правая рука;
- Меркулов Максим - 3 место, правая рука.
В общекомандном зачете команда Сумской области заняла 7-ое место.
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