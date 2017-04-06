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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские рукоборцы отличились на чемпионате Украины

16-18 марта в г. Немиров Винницкой области состоялся ХХV чемпионат Украины среди взрослых по армспорту.

Около 200 спортсменов из 24 регионов Украины боролись за награды чемпионата. Было разыграно 17 комплектов медалей. Соревнования проходили в 11 весовых категориях у мужчин и в 6 весовых категориях у женщин.

В составе сборной команды выступали роменские и сумские спортсмены. По результатам соревнований они заняли следующие места:

- Вакула Евгений - 3 место, левая рука;

- Шутка Светлана - 3 место, левая рука; 2 место, правая рука;

- Макаренко Роман - 2 место, правая рука;

- Меркулов Максим - 3 место, правая рука.

В общекомандном зачете команда Сумской области заняла 7-ое место.

Спорт Армрестлинг

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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