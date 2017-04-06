Сумские рукоборцы отличились на чемпионате Украины 16-18 марта в г. Немиров Винницкой области состоялся ХХV чемпионат Украины среди взрослых по армспорту.

Около 200 спортсменов из 24 регионов Украины боролись за награды чемпионата. Было разыграно 17 комплектов медалей. Соревнования проходили в 11 весовых категориях у мужчин и в 6 весовых категориях у женщин.

В составе сборной команды выступали роменские и сумские спортсмены. По результатам соревнований они заняли следующие места:

- Вакула Евгений - 3 место, левая рука;

- Шутка Светлана - 3 место, левая рука; 2 место, правая рука;

- Макаренко Роман - 2 место, правая рука;

- Меркулов Максим - 3 место, правая рука.

В общекомандном зачете команда Сумской области заняла 7-ое место.