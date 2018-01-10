На Сумщине безработные пошли в предприниматели По данным мониторинга, проведенного Сумским областным центром занятости, продолжительность ведения предпринимательской деятельности лицами, получившими помощь по безработице единовременно для организации предпринимательской деятельности, и на 1 февраля 2018 года продолжают осуществлять предпринимательскую деятельность 33 человека из 44 человек, которые получили ее в прошлом году, что составляет 75%.

В Шосткинском, Краснопольском, Сумском районах собственное дело продолжают все лица, которые в прошлом году получили выплату помощи по безработице единовременно.

Предприниматели, открывшие собственное дело при содействии службы занятости, в течение 2017 года приняли на работу 1 человека.

Прекратили предпринимательскую деятельность 11 человек - четверть от общего количества лиц, получивших однократно выплату пособия по безработице. При этом 2 частных предпринимателя, прекративших деятельность, работали до 1 месяца, 2 - от 1 месяца до 2; 1 - от 3 до 4; 1 - от 4 месяцев до 5; 5 - более 5 месяцев.

Трудоустроено путем выплаты единовременно помощи по безработице по одному человеку и прекратили предпринимательскую деятельность лица, состоящих на учете и получили средства для открытия собственного дела в Конотопском, Серединабудском и Лебединском районах. 7 человек прекратили предпринимательскую деятельность, трудоустроенных таким образом Сумским городским центром занятости, что составляет 21% от общего количества лиц, получивших однократно выплату помощи по безработице прошлого года.

- Служба занятости Сумщины сейчас находится в стадии реорганизации. Это именно тот период, когда есть возможность переосмыслить свои действия, сориентировать алгоритм наших усилий на потребности рынка труда региона, - рассказывает директор областного центра занятости Владимир Подлесный. - Это касается одного из направлений деятельности службы занятости - содействие открытия безработными собственного дела путем выплаты единовременного пособия. Мы пришли к выводу о необходимости привлекать к принятию решений о единовременной выплате пособия по безработице для организации предпринимательской деятельности и рассмотрения бизнес-планов представителей объединений работодателей, профсоюзов, успешных частных предпринимателей, которые смогут дать экспертную оценку развития избранное безработным того или иного вида деятельности.