В Сумах отметили лучших спортсменов

На этот раз награждали грамотами и памятными футболками лучшего спортсмена октября 2017 года - Максима Галиничева - чемпиона Европы по боксу среди молодежи; Александра Хоменко - двукратного чемпиона мира по военному многоборью в ноябре прошлого года и Александра Козлова - трехкратного победителя кубка мира по панкратиону в декабре 2017-го.
Завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов августа в Украине....
28 марта Комитет по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины обнародовал победителей Всеукраинского конкурса «Лучший студент-спортсмен месяца»...
Сумчане определили лучшим спортсменом января каратиста Игоря Угнича....
285 человек приняли участие в опросе, который определял лучшего спортсмена Сумшины в декабре 2015 года....
По итогам голосования на популярном спортивном сайте Сумщины «Спортклуб», который проводит ежемесячные опросы среди читателей, в августе лучшим признали альпиниста...