В Сумах отметили лучших спортсменов Общественный совет по вопросам физической культуры и спорта при Сумской облгосадминистрации провел традиционное награждение лучших спортсменов месяца Сумской области.

На этот раз награждали грамотами и памятными футболками лучшего спортсмена октября 2017 года - Максима Галиничева - чемпиона Европы по боксу среди молодежи; Александра Хоменко - двукратного чемпиона мира по военному многоборью в ноябре прошлого года и Александра Козлова - трехкратного победителя кубка мира по панкратиону в декабре 2017-го.