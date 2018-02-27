Псевдополицейского, обманувшего старушку, взяли под стражу По ходатайству прокуратуры избрана мера пресечения псевдополицейскому.

Сумская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении 22-летнего сумчанина, который подозревается в мошенничестве по ч. 2 ст. 190 УК Украины.

Речь идет о юноше, который накануне, представившись полицейским, за якобы освобождение сына от уголовной ответственности выманил у пенсионерки 4 тыс. грн и 300 евро. Когда уже после передачи средств женщина связалась с сыном и услышала, что у него все в порядке, поняла, что ее обманули. Поэтому пенсионерка обратилась в полицию. Патрульные задержали мошенника непосредственно после передачи следующей части средств.

«Как выяснилось, задержанный уже не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. В январе текущего года в г. Киев осужден к 3 годам лишения свободы за кражу, при этом освобождены от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года», - отметил прокурор Сумской местной прокуратуры Константин Алферов.

В пятницу, 23 марта 2018 года, по ходатайству следователя, согласованному с прокурором, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог в размере 35 240 грн (максимально возможный размер залога для такой категории преступлений).

Справка: санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.