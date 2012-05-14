Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:00118

У Сумах поговорять про 100-річчя української революції

Панельна дискусія за темою «Історичні, економічні та філософські аспекти українського державотворення у північно-східних районах Сумської області у контексті подій української революції 1917-1921 років» проводять у суботу, 24 березня, у межах проекту ГО «Фонд регіональних досліджень» за фінансової підтримки сумської обласної державної адміністрації.

Мета конференції: визначити зміст історичного, економічного та філософського аспектів проблеми ствердження ідеалів української державності у східних районах Сумської області.

За результатами заходу буде підготовлено матеріали панельної дискусії, які стануть основою для укладання тренінгових курсів з патріотично налаштованими політиками східних районів Сумської області.

Згідно стратегічної мети проекту планується робота Центру державотворчих студій як системи стратегічної комунікації, спрямованої на дослідження та популяризацію історичних, економічних та філософських аспектів українського державотворення на території Сумської області.

Конференція відбудеться у конгрес-центрі СумДУ (вул. Покровська, 9/1). Початок об 11.00.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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