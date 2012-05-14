У Сумах поговорять про 100-річчя української революції

Мета конференції: визначити зміст історичного, економічного та філософського аспектів проблеми ствердження ідеалів української державності у східних районах Сумської області.
За результатами заходу буде підготовлено матеріали панельної дискусії, які стануть основою для укладання тренінгових курсів з патріотично налаштованими політиками східних районів Сумської області.
Згідно стратегічної мети проекту планується робота Центру державотворчих студій як системи стратегічної комунікації, спрямованої на дослідження та популяризацію історичних, економічних та філософських аспектів українського державотворення на території Сумської області.
Конференція відбудеться у конгрес-центрі СумДУ (вул. Покровська, 9/1). Початок об 11.00.
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