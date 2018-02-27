Глава Бурынской ОТГ забыл задекларировать 117 земельных участков и не только

Депутат Виктор Ладуха не указал, в частности, доход жены от занятия предпринимательской деятельностью и доход детей в виде денежных средств, полученных по наследству (подаренных) от физических лиц, не являющихся членами семьи первой степени родства.
Кроме того, депутат не задекларировал 117 земельных участков в Сумской области и проигнорировал предоставление Национальному агентству объяснений по этому поводу. Соответствующие земельные участки принадлежат на праве собственности ему и его детям. Всего установлено отражение в декларации депутата недостоверных сведений на сумму 1673100 гривен.
Напомним: ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц предусмотрена статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины, сообщает НАЗК.
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