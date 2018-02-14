Водителя, сбившего на пешеходном переходе 16-летнюю девушку, оштрафовали за пьяную езду Владислав Павлик - виновен в совершении административного правонарушения.

В Заречном районном суде города Сумы завершили рассмотрение дела Владислава Павлика - заместителя начальника Сумской исправительной колонии, о привлечении его к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, его признали виновным, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Начали заседание по исследованию оперативного видео нагрудных камер патрульных и видео, которое снимал Владислав Павлик. После защитники подали ходатайство о вызове свидетелей и просили предоставить полицией ориентирование, по которому остановили автомобиль. Судья ходатайство не удовлетворил, постановил: рассмотрение дела завершить и перейти к судебным прениям.

После пребывания в совещательной комнате судья Алексей Сибилев объявил решение: «Павлика Владислава признать виновным, наложить админвзыскание в виде штрафа в 10200 грн, с лишением управления на 1 год».

Свою позицию относительно решения суда сторона защиты выразить отказалась.

Напомним: протокол об управлении Владиславом Павликом патрульная полиция составила 30 декабря 2017 года, тогда он отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Добавим: также Владислава Павлика подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкие телесные повреждения. 9 февраля 2018 года около 8 утра он наехал на девушку 16 лет. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на ул. Роменская. В результате аварии девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму грудной клетки и живота.