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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:57210

Посредника, при помощи которого реализовывались фейковые права, взяли под стражу

По ходатайству прокуратуры взят под стражу сумчанин, при посредничестве которого реализовывались права.

Как уже сообщалось ранее, сотрудник Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области при посредничестве 55-летнего мужчины, имея свободный доступ к бланкам, в том числе Государственной инспекции сельского хозяйства в Сумской области, которая в настоящее время находится в стадии ликвидации, продавал удостоверения трактористов-машинистов.

Прокуратура совместно с Управлением защиты экономики и Следственным управлением полиции Сумской области задержала посредника 20 марта 2018 года в г. Сумы при передаче очередной партии удостоверений и получении за это неправомерной выгоды в сумме 9,5 тыс. грн. При этом задокументировано получения указанным лицом за аналогичные сделки 21 тыс. 500 грн.

В тот же день задокументировано и сотрудника Госпродпотребслужбы, который при пособничестве заместителя руководителя одного из профессиональных учебных заведений получил от гражданина неправомерную выгоду в сумме 3 тыс. грн за положительный результат во время сдачи экзаменов.

Сейчас 55-летнему посреднику сообщено о подозрении в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенном повторно, а также подстрекательстве к оконченного покушения на дачу неправомерной выгоды должностному лицу повторно по ч. 4 ст. 27, ч. 1 и ч. 2 ст. 369, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст.15, ч.2 ст. 369 УК Украины.

По ходатайству прокуратуры в пятницу, 23 марта 2018 года, посреднику, который уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. При этом подозреваемому суд определил максимально возможный размер залога - более 140 тыс. грн.

В отношении сотрудника Госпродпотребслужбы и заместителя руководителя одного из профессиональных учебных заведений досудебное следствие продолжается.

Справка: санкция ч. 2 ст. 369 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией имущества или без таковой, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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