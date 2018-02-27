Посредника, при помощи которого реализовывались фейковые права, взяли под стражу

Как уже сообщалось ранее, сотрудник Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области при посредничестве 55-летнего мужчины, имея свободный доступ к бланкам, в том числе Государственной инспекции сельского хозяйства в Сумской области, которая в настоящее время находится в стадии ликвидации, продавал удостоверения трактористов-машинистов.
Прокуратура совместно с Управлением защиты экономики и Следственным управлением полиции Сумской области задержала посредника 20 марта 2018 года в г. Сумы при передаче очередной партии удостоверений и получении за это неправомерной выгоды в сумме 9,5 тыс. грн. При этом задокументировано получения указанным лицом за аналогичные сделки 21 тыс. 500 грн.
В тот же день задокументировано и сотрудника Госпродпотребслужбы, который при пособничестве заместителя руководителя одного из профессиональных учебных заведений получил от гражданина неправомерную выгоду в сумме 3 тыс. грн за положительный результат во время сдачи экзаменов.
Сейчас 55-летнему посреднику сообщено о подозрении в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенном повторно, а также подстрекательстве к оконченного покушения на дачу неправомерной выгоды должностному лицу повторно по ч. 4 ст. 27, ч. 1 и ч. 2 ст. 369, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст.15, ч.2 ст. 369 УК Украины.
По ходатайству прокуратуры в пятницу, 23 марта 2018 года, посреднику, который уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. При этом подозреваемому суд определил максимально возможный размер залога - более 140 тыс. грн.
В отношении сотрудника Госпродпотребслужбы и заместителя руководителя одного из профессиональных учебных заведений досудебное следствие продолжается.
Справка: санкция ч. 2 ст. 369 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией имущества или без таковой, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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