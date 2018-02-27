В Сумах столкнулись троллейбус и маршрутка

Об этом сообщается на странице КП «Электроавтотранс» в Фейсбуке.
«На ул. Харьковская вблизи ТРЦ произошло ДТП с участием троллейбус № 055, следовавшего по маршруту № 5 и маршрутки № 3. По свидетельствам очевидцев, водитель «Руты», пытаясь обогнать троллейбус, заехал колесом на сугроб. В результате столкновения автомобиль разбил стекло в салоне коммунального транспорта. На месте работают инспектор по безопасности движения КП «Електроавтотранс» и экипаж патрульной полиции Сумской области», - говорится в сообщении.
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