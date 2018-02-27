Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:34387

В Сумах столкнулись троллейбус и маршрутка

Сегодня, 23 марта, в Сумах на ул. Харьковской произошло ДТП с участием троллейбуса и маршрутки.

Об этом сообщается на странице КП «Электроавтотранс» в Фейсбуке.

«На ул. Харьковская вблизи ТРЦ произошло ДТП с участием троллейбус № 055, следовавшего по маршруту № 5 и маршрутки № 3. По свидетельствам очевидцев, водитель «Руты», пытаясь обогнать троллейбус, заехал колесом на сугроб. В результате столкновения автомобиль разбил стекло в салоне коммунального транспорта. На месте работают инспектор по безопасности движения КП «Електроавтотранс» и экипаж патрульной полиции Сумской области», - говорится в сообщении.

Право Дтп

По тематике

Вчера 12:57

В Сумах маршрутка наехала на женщину, которая упала на пешеходном переходе (видео)

Автопроисшествие произошло 20 марта, около 16.30 на улице Ковпака....

21.03.2018 13:32

В Сумах авария мешает ездить троллейбусам

Из-за ДТП, произошедшего на ул. Белопольское шоссе временно троллейбус № 1 будет разворачиваться на остановке «Автовокзал»....

ДТП на трассе Киев-Чоп: пострадали шестеро сумчан
19.03.2018 15:23

ДТП на трассе Киев-Чоп: пострадали шестеро сумчан

На автодороге Киев-Чоп, в селе Пасеки Зубрицкие, что возле Львова произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек....

17.03.2018 21:26

В Сумах за день произошло 16 ДТП

17 марта, с 8 до 20 часов, патрульные полицейские получили 16 сообщений о совершении ДТП в областном центре....

На Сумщине столкнулись две «ГАЗели»: есть пострадавшие
16.03.2018 22:38

На Сумщине столкнулись две «ГАЗели»: есть пострадавшие

Два человека травмированы в результате ДТП на автодороге Н-12....

Новости

Прохання про допомогу Ксенії Карімовій
Вчера 15:24
Мошенники обманули двух жительниц Шостки
Сегодня 13:23
В Сумах столкнулись троллейбус и маршрутка
Сегодня 12:34
В воскресенье сумчане переходят на летнее время
Сегодня 12:29
У Сумах поговорять про 100-річчя української революції
Сегодня 12:00
Посредника, при помощи которого реализовывались фейковые права, взяли под стражу
Сегодня 11:57
Водителя, сбившего на пешеходном переходе 16-летнюю девушку, оштрафовали за пьяную езду
Сегодня 11:52
Вандалами, которые разрисовали сумскую синагогу, руководили из РФ
Сегодня 11:26
Глава Бурынской ОТГ забыл задекларировать 117 земельных участков и не только
Сегодня 11:05
На Сумщине безработные пошли в предприниматели
Сегодня 11:00
Псевдополицейского, обманувшего старушку, взяли под стражу
Сегодня 10:43
Полиция ищет пропавшего без вести эпилептика (фото)
Сегодня 10:17
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.