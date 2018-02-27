Роменские спасатели борются со снегом при помощи спецтехники (видео) Из-за почти ежедневных снегопадов на Сумщине, в частности в Роменском районе, было парализовано сообщение между некоторыми населенными пунктами.

Причем обычной техникой расчистить такое количество снега не было возможности. Тогда на помощь пришли спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, которые вынуждены были задействовать свою сверхпроходимую технику ИМР (инженерная машину разгораживания).