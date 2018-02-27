Роменские спасатели борются со снегом при помощи спецтехники (видео)

Причем обычной техникой расчистить такое количество снега не было возможности. Тогда на помощь пришли спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, которые вынуждены были задействовать свою сверхпроходимую технику ИМР (инженерная машину разгораживания).
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