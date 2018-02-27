Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:40142

В Шостке полиция разоблачила продавца виртуальных машин

Ранее судимый мужчина «зарабатывал» на жизнь интернет-мошенничеством, продавая во Всемирной сети несуществующие машины.

По легенде, он продавал подержанные автомобили из Европы, а в своих объявлениях указывал чрезвычайно привлекательную для покупателей цену. На один такой его «крючок» попала жительница Днепропетровской области, которая пожелала приобрести «Ауди А-6». Доверчивая женщина позвонила злоумышленнику, и они договорились, что он пригонки легковушку в Днепр на «смотрины». Однако покупатель должен перечислить полторы тысячи гривен за топливо, которое он потратит на дорогу. Свою часть договоренности заказчица выполнила, вот только злоумышленник, как только снял наличные, тут же сменил номер телефона.

Таким же образом он обманул и 25-летнюю жительницу Киева, которой пообещал продать «Opel Astra», и от которой получил «на топливо» 1900 гривен.

Сейчас в отношении подозреваемого открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет. Окончательную наказание мужу за содеянное определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество Шостка

По тематике

Сегодня 13:23

Мошенники обманули двух жительниц Шостки

Несмотря на многочисленные предупреждения полицейских о наиболее распространенных схемах мошенничества, граждане все еще попадают на «крючок» аферистов....

Сегодня 10:43

Псевдополицейского, обманувшего старушку, взяли под стражу

По ходатайству прокуратуры избрана мера пресечения псевдополицейскому....

В Шостке полицейские изъяли большой запас марихуаны
Вчера 16:42

В Шостке полицейские изъяли большой запас марихуаны

Более 1,5 кг сухой конопли обнаружили и изъяли полицейские Шостки во время санкционированного обыска по месту жительства 38-летнего мужчины....

В Сумах задержали мошенника-псевдополисмена (+видео)
21.03.2018 14:04

В Сумах задержали мошенника-псевдополисмена (+видео)

Злоумышленник, представившись работником полиции, в телефонном разговоре с пожилой сумчанкой предложил ей «откупить» сына от уголовной ответственности за якобы совершенное...

21.03.2018 09:10

В Шостке поймали грабителя

23-летний местный, чтобы разжиться деньгами, ограбил случайного прохожего....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.