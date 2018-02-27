В Шостке полиция разоблачила продавца виртуальных машин Ранее судимый мужчина «зарабатывал» на жизнь интернет-мошенничеством, продавая во Всемирной сети несуществующие машины.

По легенде, он продавал подержанные автомобили из Европы, а в своих объявлениях указывал чрезвычайно привлекательную для покупателей цену. На один такой его «крючок» попала жительница Днепропетровской области, которая пожелала приобрести «Ауди А-6». Доверчивая женщина позвонила злоумышленнику, и они договорились, что он пригонки легковушку в Днепр на «смотрины». Однако покупатель должен перечислить полторы тысячи гривен за топливо, которое он потратит на дорогу. Свою часть договоренности заказчица выполнила, вот только злоумышленник, как только снял наличные, тут же сменил номер телефона.

Таким же образом он обманул и 25-летнюю жительницу Киева, которой пообещал продать «Opel Astra», и от которой получил «на топливо» 1900 гривен.

Сейчас в отношении подозреваемого открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет. Окончательную наказание мужу за содеянное определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.